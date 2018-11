Veroorzaker dodelijk ongeval na twee jaar nog niet berecht: ‘Hij moet zien hoeveel leed hij veroorzaakt’

Sint denkt aan kinderen met allergie en neemt Gluten­vrije Piet mee

14:42 MIDDELBURG - Handenvol pepernoten delen de Pieten weer uit als ze in Zeeland aankomen. Ook kinderen die allergisch zijn voor gluten kunnen dit jaar hun handjes omhoog steken. Want in Axel, Goes, Hulst en Middelburg lopen Pieten mee met aparte zakjes vol glutenvrije pepernoten.