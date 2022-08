Vijftien maanden cel geëist tegen Vlissingse gokverslaafde ‘leverancier’ van geisers

Vrijdag diende zijn zaak voor de rechtbank in Middelburg en werd zijn zaak bij verstek behandeld. Voor een advocaat had hij niet gezorgd en zelf was hij ook niet verschenen. Een gevangenisstraf van vijftien maanden eiste de officier van justitie. Daarmee hield hij rekening met de ‘ouderdom’ van de zaak. V. bood tussen maart 2019 en maart 2020 via zijn site geisers en cv-ketels aan. De klanten betaalden en verder bleef het oorverdovend stil.

Smoezen

De apparaten werden niet geleverd en wie mailde, appte of belde kreeg een van de vele smoezen. Problemen met levertijden, druk, druk, druk, een goede vriend die plotseling was overleden, etc. V. bleek gokverslaafd te zijn en daar was dus regelmatig geld voor nodig. In totaal zou V. ruim 200.000 euro hebben overgemaakt aan buitenlandse goksites, geld dat de benadeelde kopers hadden opgehoest. Ook liet hij afgesloten polissen uitbetalen, waaronder ook – met een vervalste handtekening – die van zijn partner. Als gevolg van de verslaving werd zijn huis verkocht, ligt er beslag op ruim veertigduizend euro, is zijn huwelijk kapot en werd hij april vorig jaar failliet verklaard. Bij gebrek aan baten werd dat eind december opgeheven.