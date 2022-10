Viktoria huilt om haar verwoeste stad Zaporizja: ‘Ik maak me zo’n zorgen om mijn familie’

Filmpjes van bombardementen en brandende gebouwen. Foto’s van lichamen tussen puinhopen. Viktoria Kolisnychenko (31) bekijkt ze steeds weer op haar telefoon. Ze houdt het nieuws over Oekraïne en haar stad Zaporizja bijna non-stop bij. ,,De situatie is vreselijk. Ik stuur mijn moeder wel honderd berichten per dag. ‘Wat gebeurt er daar? Ben je ok?’, vraag ik elke keer. En als ze niet snel antwoordt, hoop ik maar dat ze slaapt. Mijn familie is in shock, maar ze zijn tot nu toe ongedeerd. Thank God.”