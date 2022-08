Visserij overvallen door verlies vangstrechten bij sanering

Met het te slopen schip moeten ze ook de vangstrechten inleveren zonder dat ze daar een specifieke vergoeding voor krijgen. Het gaat om vergunningen, vismachtigingen, bijvangstregeling en individuele viscontingenten. Voor de ene visser is dat een groter probleem dan voor de andere. Met name vissers die in het verleden voor veel geld vangstrechten hebben aangekocht, zien dat kapitaal in rook opgaan.