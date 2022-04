Vissers: ‘Kabinet neem voorbeeld aan Fransen en steun ons’

dag huis! Dag Huis: Jac (79) en Fonita (74) verruilen het Schouwse strand voor het Italiaanse Moneglio

BURGH - De woning net buiten het centrum is klein, maar fijn en wordt bewoond door Jac (79) en Fonita (74) Horde. Vanuit de tuin hebben ze mooi uitzicht op de kerk waar Jac de sleutel van heeft. Hij mag er orgelspelen. Kerkdiensten speelt hij in de Hervormde Kerk van Burgh, iets verderop. Muziek staat in hun leven centraal. De twee hebben elkaar ook tijdens een concert ontmoet. Op hun oude dag gaan ze nog een keer het verre avontuur aan.

