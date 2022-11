Vlaamse miljardair verliest strijd om 450 hectare Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond van bioboeren

Het is een verrassende wending in het gevecht om boerengrond in Zeeuws-Vlaanderen. In dit geval was de strijd aangebonden door Pieter Van Poucke en Annelies Marchand, twee bioboeren uit Lokeren. Het koppel trekt nu, na jarenlang procederen, aan het langste eind. ,,We hebben het arrest net gelezen en zijn sprakeloos”, is de eerste reactie van Marchand.