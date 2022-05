Vlaamse zorgen over PFAS in nieuwe natuur langs Schelde

Rond Antwerpen moet door uitbreiding van de haven verloren gegane natuur langs de Schelde worden hersteld. ‘Dit gebied zal op termijn ook verontreinigd worden door PFAS aanwezig in de Schelde’, citeert De Tijd uit het document. Een pikante passage gezien de in Zeeland opgelaaide discussie over ontpoldering van de Hedwigepolder ten behoeve van natuurherstel. Dit project wordt uitgevoerd door de Vlaamse Waterweg, dat valt onder het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare Werken.

De vraag is of de alom aanwezige PFAS de ontwikkeling van de grootste zeehaven van België niet in de weg zit. PFAS in de bodem jaagt de kosten voor nieuwe projecten in de Antwerpse haven omhoog doordat grond en weggepompt grondwater gereinigd moet worden.

Het eerste grote project dat door PFAS in problemen is gekomen is de aanleg van de Oosterweelverbinding, de ontbrekende schakel in de ring om Antwerpen. Het bouwterrein, naast chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, is ernstig verontreinigd. Tot tweemaal toe is de aanleg van een tunnel onder de Schelde stilgelegd door de Belgische Raad van State. Dit lot dreigt voor tal van grote projecten in Vlaanderen. Als voorbeelden noemt De Tijd de renovatie en uitbreiding van van sluizen en dokken in de haven en de vernieuwing van de Kennedytunnel.