Vlaketunnel en aquaduct N57 dicht voor onderhoud

De Vlaketunnel is in de nachten van 3 op 4 oktober en van 4 op 5 oktober afgesloten in beide richtingen, steeds van 21.00 uur tot 05.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid over de N289. Het Dampoortaquaduct is in beide richtingen afgesloten, telkens van 20.00 uur tot 06.00 uur, van 10 op 11 oktober en van 11 op 12 oktober. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. Omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden.