Vlees én vis in winkelcentrum Tref: succesformule uit Yerseke zet stap naar Middelburg

Het concept van Meat & Seafood Market is bedacht door Marnix Boone van vlees- en visgroothandel G&B. Hij opende een winkel in Yerseke en die sloeg aan. ,,We zijn in coronatijd uit nood begonnen met de winkel, maar die is een succes geworden. Ondanks de locatie op een industrieterrein”, constateert Boone tevreden.