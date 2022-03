Vlissingen sluit opvang Oekraïners op cruiseschip nog niet uit

Zomerse temperatu­ren in Zeeland: ‘Als mijn ijsje op is, gaan we naar het strand’

MIDDELBURG - Yael (9), Bodin (5) en Avi (7) genieten na een schooldag van een ijsje in de zon in het centrum van Middelburg. De lange broek? Die blijft in de kast tot de winter, als het aan Avi ligt. Hij eet snel zijn ijsje op: ,,Dan gaan we naar het strandje De Dishoek, toch mama? Dan ga ik in de zee zwemmen! En op een handdoek liggen!” Avi is dol op de zomer en het strand, vertelt zijn moeder. ,,Voor zijn verjaardag volgende week krijgt hij een wetsuit, zodat hij ook in de winter kan zwemmen. Schattig hè.”

23 maart