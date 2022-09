Vlissingse burgemeester Van den Tillaar bij stille tocht voor doodgestoken Rainée: ‘Stop dit zinloos geweld!’

Een stoet van circa vijfhonderd mensen vertrok om 7 uur van het huis van Rainée in de Van Hallstraat. Zwijgend en met strakke gezichten droegen velen spandoeken mee om uiting te geven aan hun verdriet, wanhoop en frustratie. Op de spandoeken spreuken als ‘stop zinloos geweld’, ‘Education is the vaccine for violence’ en ‘Stil, omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn’. De familieleden droegen T-shirts met ‘Justice for Rainée’ op de achterzijde, en op hun borst een foto van Rainée. ,,Degene die dit gedaan heeft, moet zwaar gestraft worden”, zegt zijn nicht Cecilia Jangbahadoer. ,,Zeker met zijn achtergrond had hij niet vrij mogen rondlopen. Hij droeg nog een enkelband. Wij willen hij dat hij volgens het volwassenenrecht berecht wordt.”