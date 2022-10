Vlissingse collectie kunstenaarsboeken gratis naar museum in Apeldoorn: ‘Ik heb alles ook voor niks gekregen’

Musical-Vrien­den uit Goes delen podium met professio­ne­le musical­ster­ren

Het podium delen met professionele acteurs, actrices, zangers of zangeressen, het is voor sommigen een droom. Voor de leden van de Musical-Vrienden uit Goes komt die droom uit. Zaterdagavond 8 oktober werken zij, samen met 5 nationale musicalsterren, mee aan de voorstelling Autumn Nights in Theater de Mythe.

7 oktober