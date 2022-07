Vlissingse Jacqueline vindt gouden ring in haar kringloopaankoop en nu zoekt ze de eigenaar

zomerserie: schipperen | met video Zeiler Bert Hak: ‘Zodra we op de steiger stappen, zijn we in een andere wereld’

BRUINISSE – We boffen de laatste tijd maar met het zomerse weer in Zeeland. Voor een dagje zeilen is droog en zonnig weer toch wel erg aangenaam. En wind, dat is voor een zeiljacht ook essentieel. We gaan met Bert en Lyan Hak mee varen vanuit de jachthaven in Bruinisse en al die juiste ingrediënten zijn vandaag aanwezig. Mazzel!

19 juli