Vogelgriepdrama in Schore raakt kippen, eigenaar én omgeving

streektaal Strandple­zier?

Ie nam een slok van z’n kouwe biertje en zat op die werme dag tevree onder oanze neuteboôm. Ie liet me lache over een uutstapje nì ’t strand van jaeren t’rug en ie zei da ‘k t’r wè een column over mocht schrieve. A ‘k z’n naem mè nie vernoemden. Bie deze. Op mien meniere dan.

