Volle wegen, hittegolf en angst voor natuurbranden: Zeeland bereidt zich voor op tropisch weekend

update 14.30 uurVLISSINGEN - Zeeland maakt zich op voor topdrukte tijdens een tropisch weekend. Vrijdagmorgen was het al veel drukker dan normaal op de toegangswegen naar de kust. ,,Richting Zeeland zien we op dit moment al files door recreatie- en vakantieverkeer", laat Rijkswaterstaat weten. Vanwege de hoge temperatuur en droogte is de brandweer extra alert op natuurbranden.

In Westdorpe werd vrijdagmiddag al een hittegolf vastgesteld, terwijl het zaterdag en zondag waarschijnlijk nog warmer wordt. Reden voor veel mensen om verkoeling te zoeken aan het strand. Met nog een paar bloedhete dagen op komst zal het de komende dagen nog drukker dan normaal worden in Zeeland. Naast alle toeristen worden veel dagjesmensen verwacht. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd. Ook kan het even duren voordat je een parkeerplekje hebt gevonden, want de terreinen bij de stranden stromen al vol.

Op de A58 ontstonden vrijdagmiddag de eerste files en ook op de N57 bij Middelburg liep het verkeer vast. De verwachting is dat het het drukste weekend van het jaar wordt in Zeeland. De temperatuur stijgt de komende dagen tot dik boven de dertig en dat betekent dat veel toeristen verkoeling zullen zoeken op de Zeeuwse stranden.

Wel is het oppassen voor de zonkracht. Die is hoog waardoor je huid binnen een halfuur kan verbranden. Naast zonnebrandcrème kan het verstandig zijn om bij een lichte huid UV-werende kleding te dragen. Dat gebeurt al steeds vaker, ook in Zeeland. Vanwege de droogte

Ook zondagavond wordt extra drukte verwacht op de Zeeuwse wegen. De ervaring leert dat er lange files zullen ontstaan Zeeland-uit. Vanaf volgende week wordt het minder warm.

Hoog risicogebied

Vanwege de warmte is het nog steeds kurk- en kurkdroog in de natuur. In Zuid-Europa steekt de ene na de andere bosbrand de kop op en ook in Zeeland zijn al brandjes ontstaan. Brandweer en veiligheidsdiensten zijn dan ook extra alert. Sinds 12 juli geldt een verhoogde staat van paraatheid. Eén glasscherfje of achteloos weggegooide sigarettenpeuk kan al foute boel zijn. De Boswachterij Westerschouwen en de achterliggende duinen zijn in deze omstandigheden uiterst kwetsbaar. ,,Ook omdat we niet overal even makkelijk bij kunnen komen”, zei Arnoud Knegt van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) al eerder tegen deze site.

De Kop van Schouwen en de Manteling op Walcheren worden gezien als ‘hoog risicogebied’. Verhoogde waakzaamheid geldt daarnaast voor de Schotsman, het Axelsche Bos en het Waterwingebied Sint Jansteen.

Wanneer er, gezien de huidige omstandigheden, de melding binnenkomt van een natuurbrand, gaan er standaard vier tankautospuiten en twee waterwagens rijden. De waterwagens voeren extra bluswater mee naar de brandhaard. Is dat niet voldoende, dan kan ook de hulp van een Chinook helikopter van de luchtmacht worden ingeroepen. Die is in staat met een bak aan een touw 7500 liter water uit de zee of een meer in de buurt op te scheppen en uit te storten over het vuur. De helikopter kan ook naar plekken vliegen die met de brandweerauto’s moeilijk of niet bereikbaar zijn. In 2017 was er een grote gezamenlijke oefening met de Chinook in het Schouwse natuurgebied.

Vrijdagmiddag ontstond in Brabant al een grote natuurbrand in een heidegebied. Ook daar rukte de brandweer massaal uit. Eerder deze week was er een duinbrand in Ouddorp.