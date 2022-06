Voor een paar tientjes per maand weer ruimte in je huis: inboedelhotel rukt op in Zeeland

Wie in de jaren negentig in Zeeland op zoek ging naar een opslag voor overtollige huisraad, kwam vaak terecht in een ongebruikte schuur of garagebox. Vaak was die vochtig en waren de opgeslagen spullen na verloop van tijd niet alleen beschimmeld, maar ook nog eens aangevreten door de ratten. Maar ja: het kostte ook bijna niks.

De bij branchevereniging NSSA aangesloten ‘inboedelhotels’ (zelf spreken ze liever van ‘mini-opslag’ en ‘self storage’) rekenen gemiddeld 30 euro per maand voor een ‘inloopkast’ (4 kuub) tot zo’n 175 per maand voor 40 kuub, waar een hele inboedel in past. Daarvoor heb je dan wel een goed toegankelijke, stofvrije, verwarmde en bewaakte ruimte, die je per maand kunt opzeggen. '

Zo rond de eeuwwisseling begon de opmars. Sindsdien is hun aantal alleen maar toegenomen en nog altijd is de markt niet verzadigd. ,,Ik verwacht voor de komende jaren een groei van 3 procent per jaar”, zegt Jan Pieter Wisse van Safe Store. De Kamperlander was tot eind vorig jaar voorzitter van de Nederlandse Mini-Opslag Vereniging (NSSA) en heeft zelf zo’n 800 boxen, in Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Gent. ,,We hebben zelf net een splinternieuwe Safe Store gebouwd in Terneuzen die tegemoetkomt aan de steeds hogere eisen. Alle boxen staan daar op de begane grond. Je kunt er zelfs met een vrachtauto naar binnen rijden en het gebouw is super geïsoleerd en aangenaam warm.”

Waarom zijn ze zo populair? Wisse: ,,Huizen worden tegenwoordig zonder inbouwkasten gebouwd. Ook berging, schuur, garage of kelder ontbreken vaak of zijn kleiner. Waar laat je dan de koffers, de winter- en zomerkleren, de babyspullen? Jonge mensen zijn daarnaast trendgevoeliger: ze veranderen regelmatig van inrichting en willen niet direct het oude weggooien. De mensen weten niet waar ze anders heen moeten met hun spullen.”