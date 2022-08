Voor je gezondheid kun je het beste in Zeeland wonen

Met een dikke tien troeft Zeeland op gezondheid alle andere provincies af. De rust, ruimte, gezonde lucht, relatief schone leefomgeving en weinig stress, lawaai en files zorgen voor een bovengemiddeld hoge levensverwachting.

Dat blijkt uit een onderzoek van woningplatform Rentola naar het woongenot per provincie. In die ‘kwaliteitindex’ zijn acht thema’s bestudeerd. Dat zijn de kosten voor huisvesting, de criminaliteitscijfers, de gemiddelde levensverwachting/gezondheid, het opleidingsniveau, de economie, de aantrekkelijkheid om in een provincie te gaan wonen, het onderwijs en het culturele klimaat.

Tiende plek

In de totaalsom van die acht zaken scoort Zeeland matig. Van de twaalf provincies staat Zeeland op de tiende plek, maar nummer één als het gaat om gezondheid. Zeeland doet het ook goed als het gaat om woonkosten en vrije tijd en cultuur (plek 3). Volgens het onderzoek van Rentola is Zeeland desondanks niet in trek om naar toe te verhuizen. Dat levert een laatste plek op. Of die conclusie realistisch is, is de vraag. Door de pandemie bleek Zeeland plots populair als vestigingsgebied, waardoor het inwonertal steeg.

Als het gaat om criminaliteit bungelt Zeeland onderaan, net boven hekkensluiter Zuid-Holland die over de gehele linie de slechtste provincie is om te wonen. De economie scoort matig (plek 9). De welvaart is groter in verstedelijkte gebieden. Daarom is het opmerkelijk dat Drenthe in de totaalscore de derde plaats verovert, na Gelderland en Utrecht.