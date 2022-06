Voor Machteld Irons-Hofman blijft Vlissingen ‘thuis’, ook al woont ze haar halve leven in het buitenland

,,Heerlijk! Ik groeide met mijn ouders en mijn grote broer op in Vlissingen. Ik ontmoette Merel van Wezel op de kleuterschool en we werden hartsvriendinnen. We speelden veel buiten: op straat, op het strand of op de dijken.

Vanaf mijn kleutertijd woonden wij aan de Wilhelminastraat in een heel groot, oud monumentenpand in de binnenstad, tegenover het oude postkantoor. Een prachtig gebouw was dat. Heel jammer dat het afgebroken is. We speelden ook op het terrein van de oude kaasfabriek, iets verderop, op de hoek met de Hendrikstraat of op het verboden Scheldeterrein bij het oude stadhuis. Je mocht er niet in, maar dat hebben we toch een keer gedaan!