Voor windparken op zee moet alle ruimte komen

Wilfred Vreeke, slachtof­fer van explosie in Middelburg, overleden

MIDDELBURG - Wilfred Vreeke, eigenaar van BD Store en organisator van Rit & Rock voor de Molukken, is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een explosie tijdens het klussen, zaterdag in Middelburg. Vreeke is 53 jaar geworden.

15 maart