Vrees voor einde Rescue Vlissingen als het dit jaar niet door mag gaan

Update 07.30 uur Oost-West­weg (N255) weer open na lek in gasleiding

KAMPERLAND - De Oost-Westweg (N255) op Noord-Beveland was zondag op maandag tussen Kamperland en Wissenkerke afgesloten vanwege een lekkage in een gastransportleiding. Maandag rond 07.10 uur was het lek gerepareerd en werd de weg weer vrijgegeven.

25 juli