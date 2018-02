'Vriendelijke man' verkocht harddrugs onder de toonbank van kringloopwinkel

De zaak is de enige tweedehandswinkel op de Kleine Markt in Sas van Gent en huist sinds een aantal jaar in het pand van de voormalige supermarkt. Gisteren stonden er meerdere politiewagens voor de deur en was het volgens een omwonende een drukte van jewelste op het kleine plein.

Donker en verlaten

Vandaag stond het pand er donker en verlaten bij: drie mannen zijn aangehouden nadat de politie de drugsvondst deed. Er werden 900 xtc-pillen, cocaïne en ruim 100 voorgedraaide joints gevonden. In de kelder van de winkel bleek een wietkwekerij met ruim tweehonderd cannabisplanten geïnstalleerd te zijn. Verder is een geldbedrag van 1500 euro in beslag genomen.

Drie aanhoudingen

Twee mannen, van 45 en 50 jaar oud, zijn in de winkel aangehouden. Tijdens het onderzoek werd een derde man gearresteerd. De drie verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en blijven in voorlopige hechtenis. Bewoners reageren verschillend. ,,Ik had daar echt geen idee van, het is een leuke winkel en een hele vriendelijke man", zegt een passant. ,,Ik had wel een vermoeden", reagert een ander. Overlast van de winkel of eigenaar hadden omwonenden niet.