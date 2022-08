Vrouw dreigde van viaduct te springen bij Kapelle

Rijkswaterstaat zette de snelweg in beide richtingen af, wat leidde tot filevorming. Toen de vrouw zich had overgegeven, werd de A58 weer vrijgegeven. Vannacht vond op hetzelfde viaduct ook al een soortgelijk incident plaats. Toen wisten de aanwezige politiemensen een vrouw te overtuigen zichzelf over de dragen aan de zorg. Het zou in beide gevallen om dezelfde vrouw zijn gegaan.