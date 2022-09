Waar een watersnood is, is een wiegje: verhalen over de strijd tegen het water

Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schreef een boek over terugkerende patronen bij watersnoodrampen: Wij en het water. Het verhaal van het kindje in de wieg - het kan ook een kistje of een koffer zijn - komt daarin terug. ,,Het is een heel mooi voorbeeld van zo’n vast patroon. Waar een watersnood is, is een wiegje. Tot en met de film De Storm, uit 2009, echoot dat motief na. In die film wordt een baby in een koffer gevonden.”