Waarom de CZAV de laadpalenkoning van Zeeland is: ‘Ook in kleine dorpen bouwen wij laadpunten. Niemand doet het, wij wel.’

,,Er lopen ontzettend veel aanvragen binnen. Er zijn weken dat we elke dag een laadpaal installeren, want steeds meer Zeeuwen kopen of leasen een elektrische auto. De hoge benzineprijs stimuleert dat ook nog eens. Je tank volgooien is een dure grap geworden. Particulieren stappen daarom nu vaker over op gebruikte elektrische auto’s. Ook hotels en vakantieparken kloppen aan. Gasten, zeker ook uit Duitsland en België, vragen steeds vaker of er een laadpunt aanwezig is. Is dat er niet, dan boeken ze soms een andere accommodatie”, verklaart Robbert Meeuwse de groeiende belangstelling.