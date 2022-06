Waarom er een golf aan nieuwe transformatorhuisjes komt in Zeeland

Stedin beheert al zo’n 26.500 trafohuisjes in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit jaar komen er 150 bij, waarvan 30 tot 40 in Zeeland. Elke twee dagen laat Stedin er eentje uit de grond stampen. Waar ze in Zeeland precies komen, is nog niet volledig bekend. Volgens woordvoerder Koen de Lange van Stedin verrijzen er zeker nieuwe trafohuisjes in de Middelburgse nieuwbouwwijk Essenvelt en het Vlissingse Scheldekwartier. Per stuk is het een flinke investering, want de bouwkosten van een transformatorhuisje kunnen oplopen tot 100.000 euro.