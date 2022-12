Waarom er in de bietentijd minder slik op de weg ligt: ‘We doen het nu veel slimmer’

Extreme drukte in Zeeuwse ziekenhuis

De gladheid, die Zeeland de afgelopen dagen in haar greep hield, heeft tot drukte geleid in de Zeeuwse ziekenhuizen. Adrz in Goes zag vrijdag in totaal 155 mensen op de spoedeisende hulp (SEH), waarvan 111 met letsel. ,,En dat is écht zeer extreem.”

17 december