Waarom Zeeland relatief weinig elektrische rijders telt: ‘Een combinatie van infrastructuur en angst’

Hulpdien­sten rukken uit voor steekinci­dent in asielzoe­kers­cen­trum Middelburg

MIDDELBURG - De hulpdiensten zijn dinsdagavond uitgerukt voor een steekincident in het asielzoekerscentrum in Middelburg. Het is onbekend of er bij het incident iemand gewond is geraakt.

7:34