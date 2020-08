Waarschuwingsschot en zeker 7 aanhoudingen bij jongerenfeest Middelburg

PORTRET Narriman helpt nieuwe gezinnen en ruziënde exen: ‘Ik geloof niet in perfecte relaties’

1 augustus Hoe mooi is het om na een echtscheiding weer een nieuwe liefde te vinden? ‘Prachtig, maar als er kinderen in het spel zijn, is het niet alleen een sprookje’, zegt Narriman el-Khattabi uit Goes. Ze maakte het zelf allemaal mee. Die ervaring gebruikt ze nu om andere samengestelde gezinnen op weg te helpen. ,,Vaak is zo’n gezin gebouwd op een fundering van verdriet.’’