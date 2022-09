Walcherse boeren houden flitsacties: van de ene op de andere dag omgekeerde vlaggen langs de weg

De familie Dreessen van boerderij en melkveehouderij Pitteperk in Middelburg werd in de nacht van zondag op maandag wakker van de hond die aansloeg, vertelt de boerin. ,,Het was om een uur of vier. Mijn man is nog uit bed gegaan. Die zei: ‘Wat raar dat de buurman op dit tijdstip in het weiland rijdt.’ Toen het weer licht was, viel het kwartje.” Want in het weiland ernaast stonden drie grote wagens met strobalen, omwikkeld met de inmiddels bekende protestkleuren: blauw, wit, rood.