Walrus gespot op werkeiland Neeltje Jans, na een paar uurtjes is hij weer gaan zwemmen

,,Hij is weer weg”, bevestigt Jaap van der Hiele van reddingsteam Zeezoogdieren. ,,Ik kreeg vanochtend om 7 uur een melding. Met de bewaking van het Topshuis en de politie hebben een ruime afzetting gemaakt en het dier in de gaten gehouden. Zo'n die moet met rust worden gelaten, dat is het belangrijkste. Nu is het mistig geworden. We staan erbij maar we zien hem niet meer. Hij is gaan zwemmen." Dat was om 11 uur.