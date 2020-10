‘Wandelaars’ betrapt met dertig zakjes cocaïne van Kalootstrand Borssele

update 15.00 uur - video De champagne kan open: de vuurtoren van Haamstede blijft hartstikke rood

8 oktober NIEUW-HAAMSTEDE - De vuurtoren in Haamstede blijft toch rood. Rijkswaterstaat wilde de toren een roestbruine kleur geven, maar fel protest van verontwaardigde omwonenden heeft geholpen: Rijkswaterstaat is van mening veranderd. Ook omdat het qua vergunningen niet goed geregeld was.