‘Wanneer je ouder bent, ga je de ruimte in Zeeland waarderen’

,,Een groot gezin van acht kinderen; vijf broers en twee zussen. We waren katholiek, maar het geloof speelde nauwelijks een rol. Toch was er onderscheid, je wist wel waar je geacht werd de boodschappen te doen. Mijn ouders waren ondernemers, ze hadden een modezaak: Van der Meer Damesmode in de Noordstraat midden in het centrum. We woonden boven de winkel. Die zaak was heel bepalend voor ons leven. Vier kinderen uit het gezin zijn in de kledingverkoop gaan werken. Ik had een zorgeloze jeugd. Voetbalde graag na schooltijd, maar ik las ook graag. Ik was een braaf kind. De ouders van mijn beste vriend hadden Grand Hotel Rotterdam. Daar woonden ze zelf ook en wij dwaalden dan samen door het hotel. Er zat ook een bioscoop aan vast, ik heb er alle films van Elvis gratis gezien.”