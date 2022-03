Warme jassen, die kunnen ze aan het front goed gebruiken. (En geef verder maar gewoon geld)

Tweedehandskleding, die normaal gesproken in het Nederlandse ‘vintage-circuit’ zou belanden, gaat nu naar het door oorlog verscheurde land. ,,Ik snap best dat mensen nu eerder kleding aan Oekraïne doneren. Ze hebben het daar harder nodig dan wij", zegt ook Leslie van der Burg van De Kringloods in Noordwelle. Maar hoeveel kan een mens met zich meeslepen, als hij op de vlucht is? Kunnen we de kleding niet beter hier bewaren, tot de vluchtelingen in Nederland arriveren? En wat hebben zij eigenlijk op dit moment nodig?