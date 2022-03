Wat de Zeeuwse burgers zelf voor elkaar krijgen: elke dag vrachtwagens vol hulpgoederen naar Oekraïne

Wie zijn de mannen op deze bijzondere Zeeuwse oorlogsfo­to?

KORTGENE - Onlangs dook deze foto op uit het privé-archief van Bram Westdorp. Politieman én verzetsman Westdorp was in de oorlogsjaren actief op Noord-Beveland. Hij staat er zelf op, in burger. Maar wie zijn die andere mannen?

10 maart