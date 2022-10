Wat is het mooiste Zeeuwse boek van dit jaar? Stem hier op je favoriete titel!

De schrijver met de meeste stemmen wint de PZC Publieksprijs 2022. Wie de prijs mee naar huis mag nemen, wordt dinsdag 1 november bekend gemaakt in bioscoopcomplex CineCity in Vlissingen. Die avond wordt ook de Week van het Zeeuwse Boek afgetrapt.

Nog twee prijzen

Behalve de PZC Publieksprijs, wordt in CineCity ook de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel uitgereikt. Met deze prijs spreken de Zeeuwse boekhandelaars hun waardering uit voor een Zeeuwse auteur of uitgever of een persoon die voor het Zeeuwse boek van betekenis is. Daarnaast maakt een vakjury bekend wie de Zeeuwse Boekenprijs wint. Omdat deze prijs dit jaar voor de twintigste keer wordt uitgereikt, heeft de jury besloten alle tien genomineerden tot het eind in de race te houden.