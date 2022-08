Wat weet jij nog van de afgelopen week?

Zomerserie: schipperen | met video Mart Goud vaart op een zandzuiger: ‘Ik wilde in mijn carrière nog wel eens op een heel groot schip varen’

DORDRECHT – We hebben al wat mooie scheepjes voorbij zien komen in deze serie. Maar wanneer we dan een kijkje aan boord van de DC Brugge nemen, raak je wel even flink onder de indruk. Op een schip van 90 meter lang en 15 meter breed met een stuurhuis dat zo groot is als een gemiddelde woonkamer, daar kijk je je ogen uit. Zijn leven lang heeft Mart op veel kleinere scheepjes gevaren, nu vaart hij al zo’n vier jaar op de DC Brugge. Ondanks dat het voor hem gesneden koek is, realiseert hij zich dat hij wel een bijzondere job heeft.

9 augustus