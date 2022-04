Wat weet jij nog van het nieuws van de afgelopen week? Test het in de Zeeuwse nieuwsquiz

Spellenfa­naat Kris bedacht een kaartspel en, jawel, dat ligt nu in de winkel

Er gaat geen week voorbij of de bordspellen bij Kris van der Werve en Dennis van der Hoeven worden uit de kast getrokken. Het stel uit Noordgouwe kan zich urenlang verliezen in het uitknobbelen van strategieën en het verzamelen van punten. Bijna nóg leuker vindt Van der Werve het zelf verzinnen van spellen. De Noordgouwse heeft nu een eigen kaartspel in de winkel liggen: Lemur Tails. ,,Geweldig. Dit is een droom die uitkomt.”

