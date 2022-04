Wat weet jij nog van het nieuws van de afgelopen week? Test het in de Zeeuwse nieuwsquiz

Vm­bo-leerlingen winnen medailles tijdens landelijke vakwed­strij­den

UTRECHT - Vmbo-leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen, het Calvijn College in Krabbendijke en RGO Beroepencampus Middelharnis zijn donderdag in de prijzen gevallen tijdens de landelijke finales van de vakwedstrijden Skills Talents.

31 maart