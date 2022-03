Waterschap keurde vorig jaar 23 kilometer aan Zeeuwse dijken af

PORTRET Arjen Feenstra (91) aanvaardt lof als ‘monumen­ten­red­der van Vlissingen’ in dank

Op de valreep is Arjen Feenstra (91) in eigen stad toch nog als profeet geëerd. Het gemeentebestuur bekroonde hem vorige maand met de Zilveren Vlissingse Fles. Als Arjen niet op eigen initiatief een aantal panden in de binnenstad had gerestaureerd, was Vlissingen eind vorige eeuw van enkele tientallen monumentale en karakteristieke panden beroofd.

