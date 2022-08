Waterschap waarschuwt voor algen door warme weer

MIDDELBURG - Het Zeeuwse waterschap houdt de komende dagen rekening met toenemende waterproblemen door algen. Het dringende advies is om bij twijfel niet het water in te gaan.

Het warme en droge weer is ideaal voor algen om tot bloei te komen. Dat kan zorgen voor zuurstoftekort in het water, waardoor stank en vissterfte mogelijk is. ,,Onze belangrijkste boodschap is: als je het niet vertrouwt, ga dan niet het water in. En laat huisdieren er ook niet in”, zegt een woordvoerster van waterschap Scheldestromen.

Het is zaak in elk geval contact met het water te vermijden. Vissen wordt ook afgeraden. Wie oppervlaktewater ziet met een rare kleur of geur, wordt gevraagd dit te melden bij waterschap Scheldestromen (088-2461000) of bij de gemeente.

Er zijn in Zeeland nog geen gevallen van blauwalg bekend. Aan de Brabantse kant van het Volkerak-Zoommeer is de alg wel geconstateerd. ,,Waterschap Brabantse Delta heeft de inlaten van zoet water daarom afgesloten”, aldus het waterschap. ,,Aan onze kant zijn de waarden nog niet dusdanig hoog dat we dat ook moeten doen. Maar dat zou de komende dagen wel kunnen gebeuren.”