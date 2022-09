Waterschapsbestuurder Keller legt functie neer; ‘Verschillende inzichten’

Keller heeft zich als vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven sinds het begin van de huidige bestuursperiode in 2019 ingezet voor de portefeuilles waterkeringen (waaronder de dijkverstering Hansweert) en klimaatadaptatie. Volgens Keller waren er de laatste tijd vaker ‘verschillende inzichten op inhoudelijk en strategisch gebied’ binnen het dagelijks bestuur. ,,We leven in tijden van grote veranderingen en uitdagingen. Die vraagt om innovatie, visie en strategisch denken. En om een effectieve en toekomstgerichte aanpak met de juiste bestuurlijke cultuur en lef. Vandaar dat dit het juiste moment voor mij is om mijn werkzaamheden als lid van het dagelijks bestuur te beëindigen.”

Het dagelijks bestuur heeft veel waardering voor zijn inspanningen en behaalde resultaten in de afgelopen drie en een half jaar en betreurt zijn besluit. Dijkgraaf Toine Poppelaars: ,,We zijn hem in het bijzonder erkentelijk voor zijn prestaties in het kader van de dijkversterking Hansweert en op het gebied van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De manier waarop de heer Keller ervoor heeft gezorgd dat de subsidieaanvraag werd voorbereid is knap werk. Hierdoor werd de subsidieaanvraag nagenoeg volledig toegekend. Doordat we een hoge subsidie toegekend hebben gekregen, worden risico’s in de toekomst voorkomen.”