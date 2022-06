Weerman Jules Geirnaerdt zag vaker tornado's in Zeeland: ‘Maar bankstellen heb ik nooit door de lucht zien vliegen’

Weerman Jules Geirnaerdt heeft heel Amerika doorgereisd om op tornado’s te jagen. Maandag was er een in zijn eigen Zeeland. En nog een flinke ook.

Vanaf het moment dat duidelijk was dat er maandag een tornado aan land was gegaan op Schouwen-Duiveland, stond de telefoon van de Zeeuwse meteoroloog Jules Geirnaerdt roodgloeiend en moest hij studio-in-studio-uit om de kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland bij te praten over wat hij liever een waterhoos noemt. Tijd om alle filmpjes te bekijken had hij niet.

Waar was u op het moment dat de tornado door Zierikzee raasde?

,,In Buttinge, om een weervideo op te nemen voor Omroep Zeeland. We wilden graag donkere luchten in beeld. En bliksem, maar dat lukte niet. Een nat veld wel. Maar ja, toen kreeg ik een foto toegestuurd van de waterhoos op de Oosterschelde. Gelijk daarna zag ik foto’s van schade. Toen wist ik genoeg: hij is aan land gegaan en op de grond gebleven. Dat betekent dat er wel wat daken van huizen zullen waaien.”

Het KNMI krijgt wel eens het verwijt voor elke scheet een weeralarm af te geven. Waarom is dat nu niet gebeurd?

,,Geen idee. Misschien is het te snel gegaan. Ik heb het me ook niet afgevraagd, want dit was een acute zaak.”