Weglokken visdiefjes uit Terneuzen succesvol: maatregel nog vijf jaar voortgezet

Winkeldie­ven uit Terneuzen aangehou­den na wilde achtervol­ging

Na een wilde achtervolging door Zeeuws-Vlaanderen, zijn vanochtend twee mannen van 22 en 38 jaar oud aangehouden voor winkeldiefstal. Het duo uit Terneuzen zou eerder in de morgen in een supermarkt in Sas van Gent diverse producten hebben gestolen. Een medewerker had het kenteken van de dieven genoteerd, waarna de politie naar de twee op zoek ging.

16:51