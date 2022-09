Werner Pieterse: ‘Uit de klei ben ik geboren en ik keer er ooit ook terug’

,,Ik vond het er prima. Met mijn ouders en mijn 4,5 jaar oudere zus Marleen was het leven in Zeeland heel rustig in de Stromenwijk. Mijn vader was een echte ambtenaar, hij werkte zijn hele leven bij PTT Post. Op de middelbare school, het CSW, had ik uitgesproken meningen. Ik schaarde me achter het IKV en was tegen kruisraketten. We konden op school eindeloos debatteren met leerlingen en docenten. Eén CSW-leraar ben ik extra dankbaar, dat was wiskundeleraar Hoeksema. Hij begreep wel dat ik echt niks van wiskunde snapte. Hij rondde mijn gemiddelde cijfer van 3 af naar een 4 en daarna kon ik het vak gelukkig laten vallen.”