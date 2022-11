Westerschelde Ferry doet contant geld in de ban

Passagiers van de Westerschelde Ferry kunnen met ingang van volgend jaar niet meer contant voor hun overtocht betalen. Vanaf 1 januari 2023 is de Westerschelde Ferry ‘cashless’ en kan in de terminals, aan de kassa en bij de ticketautomaten alleen nog met pin en creditcard.

,,We merken dat steeds meer mensen online hun tickets kopen en hun plek aan boord reserveren. Slechts 19 procent van alle betalingen in de terminal wordt nog met contant geld gedaan. Als we ook alle aankopen in de webshop meerekenen is nog maar 16 procent contant. We verwachten dan ook dat de overstap naar volledig cashless niet zo groot zal zijn", licht Wiljan Vloet, directeur van de Westerschelde Ferry, toe.

Toch zegt hij te begrijpen dat het voor sommige passagiers even wennen zal zijn. ,,Maar voor zowel onze servicemedewerkers als passagiers is het veiliger om alleen pin- en creditcardbetalingen te accepteren. Daarnaast kunnen we passagiers aan de kassa sneller helpen omdat het aantal handelingen per transactie omlaag gaat. En dat is vooral fijn als de boot bijna vertrekt en je nog snel een ticket wilt kopen.”

Naast pinnen kunnen passagiers van het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens vanaf 1 januari ook contactloos betalen met bijvoorbeeld pinpas, smartphone of smartwatch of vooraf een ticket kopen via de webshop van de Westerschelde Ferry.