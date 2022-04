Wethouder Hulst over PFAS: ‘Mensen willen weten wat in hun lijf zit’

De Hulster wethouder René Ruissen kan begrijpen dat de GGD Zeeland wil wachten op het RIVM-resultaten om te bepalen hóe een bevolkingsonderzoek het beste kan worden opgezet. Maar dát er een onderzoek moet komen staat voor hem als een paal boven water.

,,Mensen willen weten wat in hun lijf zit. En dat is volstrekt legitiem”, zei Ruissen vrijdag in de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn.

De resultaten van het RIVM-onderzoek worden in mei verwacht. Waarnemend directeur publieke gezondheid Jaap van der Heide liet zich vrijdagmorgen niet verleiden te gaan speculeren. ,,Eerst moet het onderzoek van het RIVM meer duidelijk bieden.”

Zorgvuldigheid

Van der Heide zei dat de vragen die leven bij de bevolking beantwoord moeten worden. ,,Maar de zorgvuldigheid vraagt dat we de resultaten van het lopende RIVM-onderzoek afwachten.” Dat instituut doet onderzoek naar PFAS-gehaltes in vis, schaal- en schelpdieren en planten in de Westerschelde. De GGD Zeeland ontraadde in december al het eten van zelfgevangen vis en garnalen uit de Westerschelde.

Daarnaast loopt nog een zwemwateronderzoek van Rijkswaterstaat in samenwerking met de GGD. De roep om een bevolkingsonderzoek is mede ingegeven door hoge PFAS-waardes die bij omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht zijn gemeten. Dat onderzoek is inmiddels uitgebreid in een ruimer gebied. En er is in Nederland een langlopend nationaal onderzoek naar blootstelling aan PFAS.