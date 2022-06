Wethouder Schonis: reactie provincie op ‘vlekkenplan’ betekent stop op vergunningen voor woningbouw

D66'er Schonis, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, ziet de bui al hangen. ,,Als de provincie nu op haar handen blijft zitten, zitten we straks klem. We gaan dit binnenkort als Zeeuwse wethouders met de provincie bespreken en dan zal ik zeggen: 'beste provincie, ik respecteer jullie keuze, maar bedenk wel dat we een woonopgave hebben. Dit raakt niet alleen mij, maar ook mijn collega-wethouders in de andere Zeeuwse gemeenten. Hoe gaat het provinciebestuur dit uitleggen aan al die mensen in Zeeland die wachten op een woning? Er moeten zorgwoningen gebouwd worden, levensloopbestendige woningen, we hebben huizen nodig voor de opvang van Oekraiense ontheemden en statushouders: dat speelt allemaal mee. Alleen al voor Middelburg gaat het tot 2030 om 750 huizen in de sociale sector. Dat hebben we met woningbouwvereniging Woongoed afgesproken. Met die in Arnemuiden moeten we nog gaan spreken. En dan komen er jaarlijks ook nog eens een paar honderd in de vrije sector bij.”