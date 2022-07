Wie heeft een briljante oplossing voor het overvolle Zeeuwse stroomnet? ,,We dagen Zeeland uit. Denk breed en slim!”

Het huidige stroomnet in Zeeland zit zo goed als vol. Uitbreiding komt eraan, maar kunnen we het huidige elektriciteitsnet zolang niet slimmer benutten? Kom met innovatieve oplossingen, dagen Dockwize en de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) de Zeeuwen uit.

Het nagenoeg volle stroomnet vertraagt de overstap naar groene energie in Zeeland, zegt programmamanager Jeroen van Ooijen van innovatiebolwerk Dockwize. ,,De vraag naar maar ook het aanbod van energie groeit harder dan verwacht. Er zijn partijen die klaar staan met een project voor zonnepanelen of windmolenparken willen aanleggen, maar dat gaat nu vaak niet. En bij piekbelastingen ontstaan ook perverse zaken als het tijdelijk afschakelen van zonnedaken en windmolenparken. Het is net als op de snelweg. Bij een groot verkeersaanbod beland je al snel in de file.”

Aansluiting TenneT

In Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen) bijvoorbeeld zit het stroomnet op slot. Er wordt meer elektriciteit geproduceerd dan lokaal wordt verbruikt. Een paar zonnepanelen op een particuliere woning gaat nog net, maar tientallen nieuwe plannen voor grote zonnedaken en windmolens staan hierdoor in de wacht. Stedin kan immers tot op zijn vroegst 2025 niet garanderen dat stroom van nieuwe zonnedaken daadwerkelijk het net op kan. Het is wachten op een aansluiting op het nieuwe 380 kV aansluiting van landelijk netbeheerder TenneT. Die aansluiting is er pas over een jaar of drie, vier.

Terwijl in de rest van Zeeland congestiemanagement wordt toegepast zolang de 380 kV leiding van het Sloegebied naar Rilland niet gereed is, is zo'n verkeersregelaar op het stroomnet in Noord-Zeeland niet mogelijk. Er zitten daar te weinig partijen die het regionale net kunnen ontlasten door tijdelijk geen conventionele stroom te produceren en zo groene stroom ruim baan te geven. Ook het elektriciteitsnet zelf is eigenlijk ongeschikt om dit soort filemanagement toe te passen.

Woonboulevard

Tot enorme problemen voor bestaande stroomleveranciers in Noord-Zeeland heeft het tjokvolle stroomnet nog niet geleid. Woonboulevard Poortvliet waar 8.200 zonnepanelen op het dak liggen, is vorig jaar enkele malen afgeschakeld door Stedin omdat het net te warm werd. ,,Maar het grootste deel van het jaar konden we onze zonnestroom kwijt. Dit jaar zijn we nog maar één keer afgeschakeld. Het valt allemaal reuze mee”, zegt directeur Arie Bouman.

Dockwize en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) denken echter dat het huidige stroomnet beter benut kan worden dan nu het geval is. Onder de titel ‘Boost the grid’ dagen ze ondernemers, onderwijs, kennisinstituten, adviesbureau en gemeenten uit om slimme oplossingen aan te dragen. Van Ooijen: ,,Het duurt nog tien jaar eer er een ideaal Zeeuws stroomnet ligt. In de tussentijd moeten we het stroomnet beter leren gebruiken. Ook om te voorkomen dat we het stroomnet onnodig zwaar en dus duur uitvoeren. We moeten immers rekening houden met energiebesparingen van bedrijven en burgers.”

Batterijen

Van Ooijen denkt aan verschillende kleinere oplossingen. ,,Je kunt bijvoorbeeld zonneparken niet op het zuiden, maar oost-west aanleggen. Dan smeer je de stroomproductie langer uit over de dag en vermijd je piekbelastingen. Verder kun je denken aan opslag van energie in batterijen in aardgasvrije wijken. Misschien ook in batterijen van elektrische auto's die weer terug kunnen leveren aan het net. En wellicht kun je achter de meter ook iets bereiken door stroom te leveren aan het bedrijf in de buurt. Denk breder en slimmer, dat is onze uitdaging aan de Zeeland. Dus kom maar op!”