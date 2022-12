Wie kocht het winnende lot van de Grote Clubactie in Aardenburg en wint 100.000 euro?

De organisatie van de Grote Clubactie is dringend op zoek de de winnaar van dit jaar. De kans is groot dat die uit Zeeland komt, maar hij of zij heeft zich nog steeds niet gemeld.

Elk jaar verkopen clubs duizenden loten, ook in Zeeland. De trekking vond plaats op 6 december en iedereen kon vanaf 7 december zijn of haar loten checken. De winnaar van de hoofdprijs heeft zich echter nog steeds niet gemeld. ,,Daarom zijn we zelf ook een zoektocht begonnen", laat de organisatie weten. ,,We hebben een oproep geplaatst op onze social-kanalen en al meer dan 55.000 mensen hebben het bericht gezien, maar nog steeds heeft de hoofdprijswinnaar zich niet gemeld.”

Wie claimt de 100.000 euro?

,,Ligt het lot bij jou in de kast? Of in het dashboard van je auto en ben je het misschien vergeten? Of weet je dat je opa of oma één of meerdere loten heeft gekocht van de Grote Clubactie? Vraag ze dan om hun loten te checken", luidt de oproep nu.

Inmiddels is duidelijk dat het om een papieren lot gaat en die is verkocht door iemand van de voetbalvereniging in Aardenburg. ,,Omdat het een papieren lot is, hebben ook wij geen persoonlijke gegevens van de koper. Erg spannend! Het betreft papieren lotnummer 0164966. Wie verkocht het lot en misschien nog wel belangrijker, wie kocht dit lot?”

In 2016 werd de hoofdprijs van € 100.000 al ook niet geclaimd. Zou het dit jaar weer zover komen?