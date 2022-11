Wie komt er kijken naar Rembrandt van 175 miljoen? Zeeuws Museum houdt rekening met veel belangstelling

Bogdan uit Oekraïne viert zijn eerste verjaardag in Nederland: pizza, slingers en dinosau­rustaart

Hoera, Bogdan is zeven jaar! Ja, dat is voor hem heel bijzonder, want het is zijn eerste verjaardag in een nieuw thuisland. Zonder zijn oma’s uit Oekraïne, maar met zijn nieuwe vriendjes. En het belangrijkste: papa én mama zijn thuis.

16 november